Eric Woerth : «Sur les retraites, le gouvernement cultive le flou»

Alors que le 5 décembre marquera le début d'une grève reconductible, les discussions entre partenaires sociaux et gouvernement sur la réforme des retraites vont durer jusqu'au 9 ou 10 décembre. Pour désamorcer un conflit qui risque de durer, l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth estime qu'Edouard Philippe, qui a présenté ce mercredi le calendrier de la réforme, doit faire preuve de plus de pédagogie et répondre clairement aux inquiétudes des Français. À savoir : « à quel âge vont-ils partir à la retraite ? », « Combien vont-ils toucher ? » ou « le système est-il garanti ? »Le gouvernement a-t-il raison d'accélérer sur la réforme des retraites qui, après avoir été reportée après les municipales de mars, devrait être dévoilée avant la fin de l'année ?ERIC WOERTH. Mais c'est une accélération d'escargot ! Cela fait déjà presque deux ans qu'il travaille sur cette réforme. Et aujourd'hui, le Premier ministre annonce qu'il va continuer à discuter avec les partenaires sociaux, qu'il y aura des négociations branche par branche, secteur par secteur. Il renvoie aux caisses de retraite le soin de discuter de la phase transitoire de la réforme. Il n'y aura plus de clause du grand-père générale, mais elle pourra s'appliquer dans certains secteurs. Autrement dit, il cultive le flou. Au final, son absence de décision, des documents flous, des calculs souvent faux, le fait que tout le monde se sente visé, et en insécurité, ont abouti à un stress considérable de la société française qui, par ailleurs, était déjà stressée.L'exécutif peut-il encore désamorcer les grèves annoncées le 5 décembre ?C'était le but de cette conférence de presse, mais la dureté annoncée de la grève du 5 décembre, et probablement des jours suivants, me semble inéluctable. La retraite, ce n'est pas un sujet technique, mais d'abord un sujet humain, particulièrement sensible pour ...