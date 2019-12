Éric Woerth : « La France est au bord de la crise de nerfs »

Président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth est un orthodoxe des finances publiques. Ministre du Budget et des Comptes publics, puis ministre du Travail de 2007 à 2010, il fut le maître d'?uvre d'une grande réforme visant à préserver l'équilibre financier du système français des retraites qui imposa notamment le recul de deux ans de l'âge minimum de liquidation des pensions et le relèvement progressif de 65 à 67 ans de l'âge à partir duquel ne s'applique plus le mécanisme de décote. Depuis le début du quinquennat Macron, Éric Woerth tire la sonnette d'alarme sur les réformes en trompe-l'?il qui alourdissent les déficits de la France ainsi que la dette portée par les générations futures. S'il reconnaît le bien-fondé de la réforme des retraites présentée par Édouard Philippe mercredi 11 décembre, il en critique certaines conséquences mal maîtrisées et se prononce en faveur d'un vrai service minimum dans les transports.Le Point : Le Premier ministre a annoncé un âge pivot à 64 ans dès 2027. C'est une façon de repousser l'âge de départ. C'est ce que vous réclamiez, non ?Éric Woerth : C'est surtout une façon de baisser le montant des pensions. L'âge pivot est faussement présenté comme une mesure d'âge alors qu'en réalité il diminue les retraites. C'est une véritable hypocrisie ! On donne l'impression aux gens qu'ils pourront encore partir à 62 ans alors qu'on leur appliquera...