Eric Trappier remplacera Charles Edelstenne à la tête du groupe Dassault début 2025

Éric Trappier à Saint-Cloud, le 9 mars 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, prendra la tête du groupe industriel Marcel Dassault (GIMD), en remplacement de Charles Edelstenne dont le mandat expire début 2025, a annoncé mercredi la holding familiale.

"La succession aura lieu le 9 janvier 2025, conformément à la durée du mandat de monsieur Charles Edelstenne prévue dans les statuts", affirme le groupe français dans un communiqué.

Le conseil de surveillance du GIMD, composé des enfants de Serge Dassault, Thierry Dassault, Marie-Hélène Haber-Dassault et Laurent Dassault, ainsi que de sa petite fille Héléna Meilhan-Dassault, a pris cette décision "à l'unanimité", précise-t-il.

Agé de 63 ans, Eric Trappier a effectué toute sa carrière au sein de Dassault Aviation, dont il est devenu PDG en 2013, une fonction qu'il conservera.

Charles Edelstenne, 86 ans et ancien patron de Dassault Aviation, avait pris les rênes de la holding familiale à la suite du décès en mai 2018 de Serge Dassault, dont il était l'homme de confiance. Son mandat avait été prolongé de deux ans, le temps de désigner son successeur.

L'empire Dassault s'étend de l'industrie aéronautique et de défense (Dassault Aviation avec les Rafale et Falcon), à la presse (Le Figaro), en passant par l'édition de logiciels (Dassault Systèmes), l'immobilier (Immobilière Dassault), les ventes aux enchères (Artcurial) et la viticulture (Château Dassault dans le bordelais).