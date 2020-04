Eric Thomas : "Tous les clubs amateurs doivent entrer en résistance"

Mécontents de la manière dont les compétitions ont été arrêtées, plus de 3 000 clubs amateurs ont décidé de se faire entendre avec l'aide de l'Association française de football amateur (AFFA). Son président-fondateur, Eric Thomas, ne décolère pas non plus face aux décisions arbitraires et au silence de la FFF. Loin d'être résigné, il appelle le foot d'en bas à se faire entendre.

"Il est peut-être temps de transformer cette dictature en démocratie. Après ça, on aura fait un grand pas pour le football."

L'appel du 18 juin d'Eric Thomas

Non, toujours aucune réponse. Ni de la part de la FFF, ni de la part du ministère des Sports, à qui on a envoyé une lettre ouverte le 17 avril. Je me suis assuré que les trois courriers avaient été bien reçus par la Fédération, mais je n'ai eu aucun retour.Pour le foot amateur, il était évident qu'il fallait arrêter la saison. Ce qui l'était beaucoup moins, c'était de prendre les décisions que la FFF a prises concernant les montées et les descentes.Ça démontre bien l'arbitraire de cette Fédération. Et pour m'être entretenu avec certains membres du comité exécutif, certains n'ont pas compris, s'interrogent et regrettent leur décision. C'est pourquoi on demande qu'une Assemblée fédérale extraordinaire soit organisée quand les conditions le permettront. La FFF a invoqué l'intérêt supérieur du football, mais ça veut tout et rien dire. Est-ce le rôle du comité exécutif de prendre cette décision ? Non, c'est le rôle de l'Assemblée fédérale. Il est peut-être temps de transformer cette dictature en démocratie. Après ça, on aura fait un grand pas pour le football. Car ça voudra dire que tous les clubs voteront, et plus seulement les 40 clubs pros.Parce que la Fédération