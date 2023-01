Eric Thomas : "Le Graët aurait démissionné s'il y avait un peu d'éthique et de conscience à la FFF"

Réuni mercredi, le comité exécutif de la Fédération française de football a acté la mise en retrait de Noël Le Graët et la mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin. Pas vraiment convaincant pour Eric Thomas, président de l'Association française de football amateur (AFFA), qui appelait à une démission du patron de la FFF.

"Il faut qu'au sein du Comex, il puisse y avoir des garde-fous, des voix alternatives qui puissent s'exprimer."

C'est une première étape. Après, ils pouvaient difficilement faire moins. Je souhaitais qu'ils prennent leur responsabilité, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pris de décision. Je suis assez circonspect face à la mise en retrait de Noël Le Graët. Je rappelle que les douze membres du comité exécutif de la fédération ont tous été élus sur la même liste, ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui se protègent mutuellement.Ce n'est pas beaucoup, un sur douze... C'est pour ça qu'il faut une démocratie, par et pour les clubs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les 14 000 clubs amateurs n'ont aucune voix lors des élections à la Fédération française de football. C'est une injustice qu'il faut réparer dans les plus brefs délais. J'espère que dans le futur Comex, il y aura aussi une place réservée à d'autres listes, qui présenteront des projets alternatifs à celui qui émane directement des clubs professionnels. Il faut qu'au sein du Comex, il puisse y avoir des garde-fous, des voix alternatives qui puissent s'exprimer.Pour moi, le meilleur modèle, c'est le modèle municipal. Vous avez une majorité stable et une opposition qui siège et s'exprime. À la FFF, je rappelle que ce n'est pas une élection, mais une désignation. Quand on a 216 grands électeurs censés représenter 2,5 millions de licenciés et que les 14 000 clubs amateurs n'ont aucune voix, ce n'est pas une élection. C'est pour ça que j'appelle de mes vœux une révolution démocratique dans les plus brefs délais. La FFF ne ressemble pas à la société française, contrairement aux clubs et aux équipes, qui sont divers.C'est une mise en…