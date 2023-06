information fournie par So Foot • 04/06/2023 à 00:14

Éric Roy : « Une défaite anecdotique »

Tout sauf amer.

Après la défaite de Brest dans le derby breton face à Rennes ce samedi soir à Francis-Le Blé (1-2), Éric Roy, l’entraîneur du Stade brestois, a tenu à relativiser sans toutefois cacher une petite pointe de déception : « Cette défaite devient anecdotique par rapport à tout ce que l’on a vécu ces dernières semaines, mais ça m’emmerde toujours de perdre et de prendre des buts évitables . Mais il ne faut pas gâcher la fête et célébrer Haris (Belkebla) et JK (Jean-Kévin Duverne). J’ai eu un énorme plaisir ces dernières semaines à être leur entraîneur. » …

TM, à Le Blé pour SOFOOT.com