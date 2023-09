Eric Roy : « On peut avoir de l’ambition »

Le Roy de Bretagne.

Vainqueur sur la pelouse de Reims (2-1), le Stade brestois s’installe gentiment dans le haut de tableau, après cinq journées de Ligue 1. Et ce, pour le plus grand plaisir d’Eric Roy, arrivé la saison passée dans le Finistère pour sauver le club de la relégation, et qui joue maintenant les premiers rôles. « C’est une satisfaction de voir qu’on arrive à créer du jeu, même à l’extérieur, face à une équipe de Reims qu’on sait très forte et qui progresse année après année. C’était un match charnière qui pouvait nous faire passer dans les premières places. Je suis très heureux et très fier de mes joueurs » , a noté le technicien après la rencontre.…

AH pour SOFOOT.com