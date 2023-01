Éric Roy, le surprenant choix du Stade brestois

Après de longs mois d'attente, le Stade brestois tient enfin son entraîneur en la personne d'Éric Roy. Une nomination accueillie avec surprise alors que des profils plus jeunes avaient été ciblés par les dirigeants bretons. Retour sur les coulisses de son arrivée, son style et la quête du maintien qui s'offre à lui.

Brest Lille 11/01/2023 19h Ligue 1 Diffusion sur

Le choix…

À la recherche d'un nouvel entraîneur depuis mi-octobre, le Stade brestois a officialisé le 3 janvier dernier l'arrivée d'Éric Roy pour une durée de 6 mois. Une nomination forcément étonnante si on croise les données telles que le CV du coach, les hommes disponibles et les aspirations du club finistérien, mais qui commençait surtout à devenir pressante. Les intérimaires Bourgis-Grougi-Lachuer, à la tête de l'équipe depuis la destitution de Michel Der Zakarian en octobre 2022, peinaient à imprimer leur patte (7 points sur 21 possibles) et commençaient à coûter cher au SB29. Le club a dû payer deux amendes pour un montant total de 50 000 euros à la suite des rencontres face à Lyon et Monaco, puisque aucun membre du triumvirat ne disposait du brevet d'entraîneur professionnel de football. Une situation difficilement acceptable sur le long terme, poussant même le club à ne pas laisser sa part de recettes (10 000 euros) à l'US Avranches en Coupe de France par