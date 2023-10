Éric Roy : « Le chambrage de Mbappé ? C’est ridicule ! »

Le Roy a parlé.

Suite à la défaite frustrante du Stade Brestois face au Paris-SG ce dimanche (2-3), Éric Roy, l’entraîneur des Ty-Zefs, est revenu en conférence de presse sur la bonne prestation de ses joueurs : « Je suis déçu pour les joueurs, ils ont fait le match que j’attendais. On a bousculé cette équipe du PSG, a assuré le coach brestois. Je ne sais pas si on mérite de gagner, ils ont eu aussi des situations mais on a décidé de prendre des risques et c’était assumé. Ce qui prédomine c’est la frustration mais cela doit nous encourager à travailler encore plus et à y croire. » …

TM, à Le Blé pour SOFOOT.com