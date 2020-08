Eric Roy : "J'adore mettre les mains dans le cambouis"

Directeur sportif de Watford pendant sept mois, l'ancien dirigeant lensois savait qu'il allait vers une situation proche du bourbier. Le confinement est passé par là, la saison a repris, mais le club de la banlieue londonienne est monté sur l'échafaud de la relégation. Retour sur une parenthèse singulière où quelques proches de l'OM sont même venus le sonder pour rejoindre la Canebière.

"Si j'étais resté à Watford après la fin de cette saison, j'aurais pu retrouver ce que j'ai fait à Lens."

J'ai pu vivre l'expérience de l'un des plus grands championnats du monde. C'était un vrai plaisir d'aller dans ces stades, avec ces ambiances, enfin durant les premiers mois. À mon arrivée, la situation était catastrophique. Watford était en grande difficulté avec très peu de points et peu de confiance. Le football, c'est aussi un groupe, des dynamiques qui parfois sont bonnes et d'autres très mauvaises. Il fallait cerner quels leviers actionner pour inverser la tendance. Ce n'est pas simple, mais c'était vachement intéressant. C'est la première fois que je venais exercer à l'étranger en tant que dirigeant. Faire ce métier en France, comme je l'ai fait après ma carrière où tout le monde te connaît, c'est une chose. Tu as un background, une réputation. Mais là, je partais un peu de zéro. Il fallait comprendre où je mettais les pieds, cerner mon environnement, apprivoiser un peu plus la langue.Selon chaque club, ça change, les organes et les processus de décision ne sont pas les mêmes. Mon travail de directeur sportif à Lensétait très différent de celui à Watford. C'était lié à la structure du club et à la situation sportive. En débarquant en Angleterre, Watford avait 12 points en 18 matchs et n'avait gagné son premier match qu'à la 12journée. Mon travail était beaucoup plus axé sur les joueurs et l'équipe, en collaboration avec l'entraîneur, le staff. À Lens, on était sur ça, mais aussi sur la reconstruction d'une équipe avec Lire la suite de l'article sur SoFoot.com