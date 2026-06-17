Éric Roy est décédé

Parti beaucoup trop tôt. L’entraîneur du Stade brestois Éric Roy est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans . Sa famille a annoncé cette terrible nouvelle sur les réseaux sociaux et a précisé qu’il s’était éteint à la suite d’ un cancer du pancréas .

« Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy. Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas, a expliqué sa famille sur les réseaux sociaux. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté. Ce qu’il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l’homme qu’il était. » …

TM pour SOFOOT.com