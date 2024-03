Éric Roy en veut au « facteur chance »

Un joli match, mais un perdant.

Lors de la 25 e journée de Ligue 1, Lens et Brest ont offert un beau spectacle. Avec, au bout, une défaite des Bretons sur la plus courte des marges. Un revers qu’Éric Roy a du mal à digérer, l’entraîneur se présentant devant les médias avec la tronche des mauvais jours : « On a eu trois-quatre situations favorables que l’on n’a pas concrétisées, et à l’arrivée, on n’a pas pu faire basculer le match. Le facteur chance a joué : on est hors de position sur une touche, ce qui est rare, le ballon revient sur un Lensois… L’histoire du match n’a pas tourné en notre faveur. » …

