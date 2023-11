Eric Roy en remet une couche sur le VAR : « J’ai mal à mon foot »

Ça ne passe pas.

La défaite subie par Brest contre l’AS Monaco dimanche dernier (2-0) reste en travers de la gorge d’Eric Roy. Le coach des Pirates avait déjà pointé l’arbitrage à la sortie de la rencontre, comme Pierre Lees-Melou. Il a remis le sujet sur la table au travers d’une publication Instagram. « J’ai mal à mon foot… Quelques jours après notre match à Monaco et en essayant de prendre un peu de recul et de hauteur, je ne trouve toujours pas les mots pour décrire le sentiment d’injustice et d’incompréhension qui nous anime. La cohérence est l’essence même pour qu’une relation de confiance s’établisse entre les acteurs du jeu, arbitres, joueurs, staff. Or, trop de situations sont analysées de manière disparate » , déplore-t-il.…

QB pour SOFOOT.com