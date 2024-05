Eric Roy « attristé » que certains ne veuillent pas voir Brest en Ligue des champions

Brest dérange.

Troisième de Ligue 1, Brest réalise une saison historique et est désormais assurer de se qualifier pour la première fois de son histoire en coupe d’Europe. Et peut-être même en Ligue des champions, si les Ty Zef gardent leur place sur le podium. Une possibilité qui ne réjouit pas tout le monde, certains regrettant de voir un club habitué à lutter pour le maintien jouer dans la cour des grands. « Ça m’attriste. Si on est là c’est que je pense qu’on le mérite. Les gens disent que c’est un championnat faible et que les autres ne sont pas au rendez-vous mais ce n’est pas mon problème. C’est décevant et un peu triste » , a réagi l’entraîneur breton Eric Roy sur RMC ce dimanche.…

TB pour SOFOOT.com