Éric Perrot et Johannes Bø : « Il y a une belle rivalité entre la France et la Norvège »

Éric Perrot et Johannes Bø : « Il y a une belle rivalité entre la France et la Norvège »

Habituellement, Français et Norvégiens s’affrontent avec des skis de fond aux pieds et une carabine à plombs dans le dos. Avant la confrontation entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, il était évident de sonder les biathlètes Éric Perrot, franco-norvégien triple médaillé olympique, et Johannes Bø, légende norvégienne de la discipline.

Historiquement, la France est un pays de foot et la Norvège un pays de biathlon. Vous avez l’impression que ça s’inverse depuis plusieurs années ? Éric Perrot : Vu qu’on est en train de gagner au biathlon, on accepte de les laisser gagner au foot. (Rires.) On équilibre la balance. Blague à part, on est heureux de pouvoir les concurrencer de plus en plus en biathlon. Ça a été le cas par le passé. C’est une rivalité serrée, même si historiquement, la Norvège est devant. C’est sûr que l’équipe de France de biathlon est très dense et que l’équipe de foot de Norvège commence aussi à se densifier avec plusieurs gros joueurs et une équipe qui a moyen de jouer.

Johannes Bø : En Norvège, le football est devenu un sport de référence. Nous avons beaucoup de gros noms, des joueurs de plus en plus talentueux et l’équipe joue vraiment bien. En revanche, ça va être très compliqué pour la Coupe du monde, la population pense que la Norvège peut créer la surprise, mais il ne faut pas trop en attendre. En tout cas, nous sommes très fiers d’être de retour en Coupe du monde, ça va être un grand moment.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet et Enzo Leanni pour SOFOOT.com