Eric Junior Dina-Ebimbe, un titi parisien à Dijon

En accueillant Dijon au Parc des Princes, le PSG va croiser un jeune titi à lui : Eric Junior Dina-Ebimbe. Un homme qui a vite compris qu'il fallait quitter la capitale pour avoir une chance de jouer au haut niveau. Et tant pis si celui qui est prêté avec une option d'achat en Côte d'Or ne ferait pas tache dans l'effectif parisien.

Partir un jour, sans retour

Vis ma vie de speaker dans un stade vide

C'est un doux euphémisme de dire que le début de saison de Dijon n'est pas optimal. Bons derniers du classement, les hommes de Stéphane Jobard n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre (2 nuls et 5 défaites), ne plantant que 4 petits buts pour 14 encaissés. Pourtant, tout n'est pas à jeter au DFCO et il y a même quelques belles surprises. Parmi elles, Eric Junior Dina-Ebimbe. Titulaire lors des sept journées de Ligue 1 et buteur lors du match nul contre Montpellier (2-2), le jeune milieu de 19 ans aura probablement encore plus que ses potes envie de faire un résultat positif au Parc des Princes. Un stade qu'il aura longtemps rêvé de fouler avec le maillot du Paris Saint-Germain, avant d'être envoyé par Leonardo en prêt en Côte d'Or où il restera probablement quelques mois de plus, le club dijonnais possédant une option d'achat à 4 millions d'euros. Et vu les débuts tonitruants de "Dina", cette clause devrait vite être payée.Arrivé à Paris à 12 ans en provenance de l'AAS Sarcelles, Eric Junior Dina-Ebimbe a longtemps cru pouvoir porter la tunique bleu et rouge en professionnel. Il a, en tout cas, coché toutes les cases pour y parvenir. Surclassé dès son arrivée au PSG, le milieu tout terrain enchaîne les prestations de haute facture - même s'il souffre d'un déficit de taille - dans toutes les générations avant de signer pro en mai 2018. Le début de la gloire ? Eh bien pas tout à fait, puisque Dina-Ebimbe se rend alors compte que ce n'est pas évident pour les titis parisiens de se faire une place dans le groupe pro. La faute, probablement, à la présence de son aîné Christopher Nkunku. Ce dernier est capable, comme lui, de couvrir tous les postes du milieu de terrain, de relayeur à milieu droit, comme le fait d'ailleurs très bien EJDE à Dijon, où il évolue le plus souvent à droite du 4-2-3-1 de Stéphane Jobard.