Éric Di Meco : "J'aimerais maîtriser ma basse comme je maîtrisais mes tacles"

Il est 18 heures lorsque la voix d'Éric Di Meco résonne au bout du combiné. En cette période de confinement, il vient tout juste de terminer une nouvelle émission du "Moscato Show", le talk de Vincent Moscato sur RMC. Loin d'être sa seule occupation de la journée, à en croire l'intéressé : "Je fais du vélo d'appartement, des haltères, des tartes, je fais des cookies... Je me fais chier quoi ! Comme tout le monde. Et puis, je répète mes morceaux le soir pour ne pas perdre la main !" Car oui, depuis plus de vingt ans, l'ancien latéral gauche de l'OM joue de la basse. L'année dernière, il a même fondé un groupe de reprises d'Oasis appelé "Osiris Cover Band". Entretien avec un amoureux de Rage Against The Machine, mais qui comme tout bassiste, garde forcément une place de choix dans son cœur pour Flea des Red Hot Chili Peppers.

"J'ai toujours été fasciné par ces mecs-là. Après, même si je ne suis pas un amoureux du funk, je dois avouer que les bassistes funk sont phénoménaux. Le top du bassiste, c'est le bassiste funk."

J'ai toujours été fasciné par la basse. Quand j'écoute un morceau, c'est la ligne de basse que j'entends en premier. Jeune, j'écoutais The Police avec Sting qui joue de la basse en chantant. Je kiffais. Pareil pour Mark King de Level 42 et d'autres groupes des années 1980-1990. J'ai toujours été fasciné par ces mecs-là. Après, même si je ne suis pas un amoureux du funk, je dois avouer que les bassistes funk sont phénoménaux. Le top du bassiste, c'est le bassiste funk. Lorsque j'étais au centre de formation de l'OM, j'avais un pote batteur. Il s'appelait Thierry Chancel, un gars qui n'a pas eu une grande carrière, mais qui a fait quelques matchs en première division par la suite. En sortant du centre, on a habité ensemble dans un studio qu'on louait. Il avait ses baguettes et tapait partout sur sa batterie, tandis que je m'étais mis à la basse, mais je n'avais pas accroché. La guitare, c'est mélodieux et tu peux en jouer seul, alors que la basse, il faut que très vite, tu sois dans un groupe pour jouer avec des potes.C'est un instrument d'accompagnement. Souvent, lorsque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com