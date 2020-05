Eric Deflandre : "L'Euro 2000 a mis fin au cliché de la Belgique défensive"

La Belgique restera à jamais la première nation hôte de l'histoire à avoir trépassé au premier tour d'un Euro. Pourtant, le défenseur Eric Deflandre se souvient d'un niveau de jeu pas si dégueulasse qu'on pourrait le penser.



C'est vrai que le tournoi français a été une déception : on n'a pas été battu, mais on s'est fait sortir du tournoi en partageant contre la Corée du Sud. Et puis il y a eu quelques tensions pendant ce Mondial, notamment entre Scifo et le sélectionneur Georges Leekens. Mais on a dû avancer, et avancer sans gros matchs puisqu'on a enchaîné les amicaux. Il y a eu pas mal de contre-performances contre la Bulgarie, la Grèce ou l'Égypte. Ça n'a pas fait plaisir et ça nous a peut-être été préjudiciable avec le temps, parce que ce sont des rencontres où l'entraîneur fait beaucoup de changements, ce n'était donc pas évident de trouver un équilibre. L'atmosphère n'était pas très bonne pour démarrer la prépa de l'Euro, mais il y a eu une constante évolution jusqu'à la Coupe du monde 2002.Il a surtout axé son discours sur le besoin de faire des résultats avant l'Euro. Derrière, c'était une forte personnalité avec de l'humour, mais aussi de la susceptibilité. J'aimais bien faire des petites blagues avec certains coéquipiers et dès qu'il entendait des rires, il croyait qu'on se moquait de lui. Quand il recevait un ballon sur la tête à l'entraînement, il se retournait automatiquement vers moi en pensant que je l'avais fait exprès... ce qui était parfois vrai. Mais tout se faisait dans un très bon état d'esprit, Robert était toujours à fond derrière son groupe de joueurs et on riait aussi souvent ensemble.Ouais voilà, c'était une étape : j'ai vraiment senti que les relations commençaient à être au beau fixe. Maintenant, on n'avait pas pour objectif de se Lire la suite de l'article sur SoFoot.com