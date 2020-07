Eric Bedouet : " On ne peut pas se couper des supporters "

Ce 30 juin, le contrat d'entraîneur adjoint d'Eric Bedouet aux Girondins de Bordeaux prenait fin, mettant un terme à 22 ans de présence de l'Angevin sur les pelouses du Haillan. Aujourd'hui, celui qui a été l'adjoint d'Elie Baup, Michel Pavon, Ricardo, Laurent Blanc, Jean Tigana, Francis Gillot, Willy Sagnol, Jocelyn Gourvennec, Gustavo Poyet, Paulo Sousa, et a remporté huit titres avec Bordeaux, fait le bilan. Tout en affirmant qu'il ne compte pas quitter les Girondins.

Très bien. Je m'y étais préparé la saison dernière, lors de laquelle j'étais déjà en retrait. En juillet-août, j'étais resté au Haillan pour m'occuper des joueurs qui n'étaient pas partis en stage, et lorsque tous les joueurs et le staff sont revenus, de temps en temps, j'aidais un petit peu lors de séances individuelles. Mais en dehors de ça, je ne faisais rien. J'observais.Plus ou moins... Cela fait 22 ans que je suis aux Girondins, c'est extraordinaire. Quand je suis arrivé, j'ai découvert un club fantastique. Fan-tas-tique. Un club qui avait une identité, qui était à la fois familial et professionnel, c'était exceptionnel. J'ai rarement vu ça. Et j'en ai vu, des clubs, je me suis baladé un peu partout. Laval était un club dans ce genre-là, mais pas avec le même palmarès (). Mais faire perdurer cette mentalité pendant autant d'années, avec des présidents différents, au très haut niveau, en remportant des titres comme l'a fait Bordeaux, c'est exceptionnel. C'est la raison pour laquelle je suis resté. Lorsqu'Elie Baup a été viré, cela a été terrible. Pour moi, c'était un drame. La première fois qu'un entraîneur avec qui je travaillais était viré. Il a fallu que je le remplace, ce n'était pas normal, je me sentais coupable, j'aurais dû partir. Et puis, on m'a demandé de rester, et Elie m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bref, je suis resté 22 ans, au cours desquels j'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs merveilleux, avec qui je me suis très bien entendu dans 95% des cas.