Éric Bailly retombe sur ses pattes en Espagne

Un passager de plus dans le sous-marin jaune.

Libéré de son contrat avec Beşiktaş il y a quelques heures, Éric Bailly n’aura pas tardé à retrouver un club. Le défenseur ivoirien s’est engagé avec Villarreal pour une durée d’un an et demi, jusqu’en juin 2025. Un retour aux sources puisqu’il s’était justement révélé chez les Groguets entre 2015 et 2016, avant de signer à Manchester United. Non retenu pour la CAN, Bailly pourrait rapidement endosser le maillot du sous-marin jaune puisque la bande de Marcelino jouera contre Valence dès mardi et enchaînera en Coupe du Roi face aux Unionistas de Salamanca dimanche prochain.…

QB pour SOFOOT.com