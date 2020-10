Eran Zahavi, le goleador d'Israël

À 33 ans, Eran Zahavi empile les buts comme des perles avec Israël. Une performance exceptionnelle au sein d'une équipe loin de ses belles années, et qui dépend grandement des performances du nouveau buteur du PSV Eindhoven. Portrait d'un homme né pour marquer, et dont la Slovaquie va devoir se méfier ce mercredi dans le cadre de la Ligue des nations.

Un brassard encombrant

Parfois, on n'y peut rien. Ou du moins pas grand-chose. Lorsque le sort s'acharne et décide de vous priver d'une tranche de bonheur et de vie bien méritée, il faut savoir l'accepter. Et en ce soir d'octobre à Hampden Park, Eran Zahavi a dû se résoudre à voir les Écossais heureux. La faute à une séance de tirs au but, un exercice sur lequel Zahavi s'est planté. Pourtant devant le but, à cette distance, il est habituellement une valeur sûre. Sur la soixantaine de penaltys tirés dans sa carrière, le chasseur de Rishon LeZion s'est pris les pieds dans le tapis moins de dix fois. Mais malgré son pedigree, la star israélienne va voir sa tentative stoppée par David Marshall. L'Écosse s'impose 5 à 3, remporte la première séance de tirs au but de son histoire et peut continuer de rêver à une participation au prochain Euro., expliquait après la rencontre le dernier rempart de Derby County. Eh oui, ça fout les jetons de voir son meilleur joueur se prendre les pieds dans le tapis en premier sur cet exercice. D'autant que s'il y a bien une star, un guide aujourd'hui au sein de la sélection d'Israël, c'est Eran Zahavi.Un mois auparavant, toujours face à l'Écosse et toujours en Ligue des nations, mais cette fois pour la campagne en cours, Zahavi ne s'était pas gêné pour nettoyer la lucarne du pauvre Marshall à la suite d'un "une-deux" aérien avec Munas Dabbur. Un but qui n'a pas vraiment surpris les suiveurs des Bleu et Blanc, tant voir marquer Zahavi est devenu une habitude depuis quelques mois. Depuis le 15 novembre 2018 très exactement, lors d'un match amical face au Guatemala remporté 7-0 par Israël, où Zahavi plante un but anodin deux ans après son dernier en sélection. Depuis, les chiffres sont affolants : sur les seize derniers matchs d'Israël, Zahavi a planté à... quinze reprises. Lors des qualifications en vue l'Euro 2020, il a marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo et n'a été devancé que d'une unité par le meilleur sur la période, Harry Kane. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com