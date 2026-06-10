Équipe type : c'est leur dernière Coupe du monde

Cet été, des GOATS, des vrais, disputent leur dernière Coupe du monde. Cette équipe irait très loin au jeu Sete à Zero .

→ Gardien :

Manuel Neuer (Allemagne, 40 ans)

Douze ans après l’épopée brésilienne et ses prestations aussi légendaires qu’écœurantes face à l’Algérie et la France (c’était un poteau, le mec !), l’ange gardien de la Mannschaft est toujours là. Fraîchement sorti d’une retraite internationale bien méritée qu’il avait prise à l’issue de l’Euro 2024, le mur munichois va disputer le cinquième et ultime Mondial de sa carrière. Il espérera faire mieux que les éliminations prématurées dès le premier tour en 2018 et 2022. Cette saison, Manu a montré qu’il avait encore le niveau pour les plus grandes joutes. Opa leistet Widerstand (Papy fait de la résistance), en VO.

→ Défenseurs :

Marquinhos (Brésil, 32 ans)

Des larmes aux rires ? Trois ans et demi après son tir au but envoyé sur le poteau qui a condamné le Brésil face à la Croatie, le capitaine parisien a bien changé. Entre temps, le loser s’est transformé en winner avec ce truc qu’on appelle back-to-back en Ligue des champions. À 32 ans et sur la pente descendante, nul doute que l’ancien Giallorosso va vivre sa dernière Coupe du monde. En même temps, c’est déjà rare de voir un Brésilien dépasser les 30 ans et continuer à être performant au plus haut niveau……

Par Ulysse Llamas et Vincent Miffon pour SOFOOT.com