information fournie par So Foot • 09/10/2023 à 14:33

Equipe de France : Upamecano blessé, Malo Gusto appelé

Et un, et deux, et trois forfaits !

Après William Saliba dimanche, remplacé par Jean-Clair Todibo et Jules Koundé ce lundi matin, remplacé par Axel Disasi, l’équipe de France a perdu un troisième défenseur en la personne de Dayot Upamecano. Le communiqué officiel des Bleus fait état d’une lésion de l’ischio-jambier gauche, que le défenseur du Bayern Munich a subie ce dimanche face à Fribourg. Il est remplacé par Malo Gusto, initialement appelé chez les Espoirs et qui va donc découvrir les A un peu plus vite que prévu.…

CD pour SOFOOT.com