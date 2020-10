Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equipe de France : un nul frustrant Reuters • 27/10/2020 à 23:36









Equipe de France : un nul frustrant par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans ce match de qualification pour l'Euro 2022, les Bleues n'ont pas réussi à faire sauter le verrou autrichien au contre du dernier match où elles avaient passé 11 buts à la Macédoine. C'est finalement sur le score de 0/0 que les filles de Corinne Diacre vont rentrer en France malgré une nette domination. Le match retour le 27 novembre prochain sera donc décisif.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.