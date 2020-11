Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equipe de France : première pour Marcus Thuram Reuters • 05/11/2020 à 14:30









Equipe de France : première pour Marcus Thuram par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi en début d'après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour le stage de novembre. La surprise de cette sélection, c'est la présence de Marcus Thuram, l'attaquant de Mönchengladbach, appelé pour la première fois chez les A. Kylian Mbappé, bien qu'actuellement touché à une cuisse, est également présent tout comme Nabil Fekir ou Moussa Sissoko, qui signe son retour à la place d'Eduardo Camavinga, blessé. Le reste de la sélection est classique même s'il faut signaler que le sélectionneur a appelé quatre gardiens : c'est Benoît Costil, et non Alphonse Aréola, qui vient compléter le trio Lloris/Mandanda/Maignan. Enfin, Dayot Upamecano et Houssem Aouar sortent de la liste par rapport au groupe d'octobre. Rappelons que les Bleus affronteront la Finlande le 11 novembre, le Portugal le 14 puis la Suède trois jours plus tard.

