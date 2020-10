Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equipe de France : Paul Pogba enfin de retour Reuters • 01/10/2020 à 14:42









Equipe de France : Paul Pogba enfin de retour par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi en début d'après-midi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, annonçait, depuis l'auditorium de la Fédération française de football, les joueurs appelés à disputer les trois rencontres prévues en ce début de mois d'octobre. Le double champion du monde a décidé de coucher 24 noms sur sa liste. Si Eduardo Camavinga et Adrien Rabiot sont de nouveau dans la sélection, Houssem Aouar, en partance de l'Olympique Lyonnais, va rejoindre le château de Clairefontaine pour la première fois. Benjamin Pavard, Paul Pogba et Kingsley Coman font leur grand retour dans le groupe tandis que Ferland Mendy et Moussa Sissoko n'en sont plus. Rappelons que la France affrontera l'Ukraine (7 octobre) et le Portugal (11 octobre) au Stade de France avant de se déplacer à Zagreb pour jouer la Croatie (14 octobre) dans un nouveau remake de la finale de la Coupe du Monde 2018.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.