Equipe de France : «Moins on parle de moi, mieux je me porte», confie Tolisso

Tournant le dos à une saison écoulée, réduite à la portion congrue par la rupture d'un ligament du genou droit, Corentin Tolisso étanche sa soif de jeu en sélection où il enchaîne les titularisations cet automne. Avec le Bayern, le milieu de 25 ans alterne, en revanche, entre le terrain et le banc de touche. Détendu, volubile, il avait envie de commenter son actualité, mais pas seulement, ce mardi pendant près de trente minutes à Clairefontaine.Comment vivez-vous ce début de saison un peu paradoxal où vous gagnez en sélection le temps de jeu abandonné en club ?CORENTIN TOLISSO. Je reste serein. Je me félicite d'avoir été quatre fois titulaire avec les Bleus depuis septembre. Au Bayern, l'effectif est de très grande qualité et la concurrence sévère à tous les postes. J'ai peu joué depuis le précédent rassemblement d'octobre. Il faut savoir faire le dos rond en pareils moments et surtout apporter une vraie plus-value quand on vous en donne l'opportunité.Vous vous définissez comme quelqu'un de très ambitieux. Vous ne pouvez pas, en conséquence, vous satisfaire de ce statut de remplaçant ?Aucun footballeur n'est heureux sur le banc. Je ne suis pas différent des autres. J'aspire naturellement à redevenir titulaire.Vous avez fait un petit malaise, fin octobre, à l'entraînement. Tout est depuis rentré dans l'ordre ?Ça va bien. Ça s'est produit pendant un petit jeu vraiment intense. J'étais fatigué. Je me suis assis sur la pelouse. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Par réflexe, j'ai mis alors ma main sur ma poitrine. Autour de moi, mes coéquipiers ont fait des gestes pour savoir si je ne voyais pas trouble. La séance était publique. Les gens, au loin, ont mal interprété ces échanges. J'ai même voulu reprendre, mais le coach a préféré que je rentre au vestiaire. Par précaution, le médecin du Bayern a ensuite pratiqué des tests. Ils se sont révélés totalement rassurants.Au Bayern, ...