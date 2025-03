Equipe de France: Mbappé retour logique, Doué l'invité surprise

Le capitaine Kylian Mbappé lors de son dernier match avec les Bleus en Ligue des nations contre la Belgique à Lyon, le 9 septembre 2024 ( AFP / Franck FIFE )

Un retour très attendu et un bizuth. Le capitaine Kylian Mbappé va retrouver l'équipe de France six mois après sa dernière apparition, le sélectionneur Didier Deschamps ayant également ouvert son groupe de 24 joueurs jeudi au jeune attaquant du PSG Désiré Doué.

La présence de la superstar des Bleus pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie (20 et 23 mars) était prévisible.

Le N.10 n'avait plus évolué avec les Tricolores depuis le 9 septembre 2024 et une entrée en jeu en fin de rencontre face à la Belgique (2-0). Accumulant les déboires sur et en dehors des terrains, il avait déjà traîné des pieds pour rejoindre le Centre national du football à Clairefontaine (Yvelines) en septembre et n'avait pas été retenu pour les rassemblements d’octobre et de novembre. Mais ses soucis sportifs et extrasportifs ont fini par disparaître, lui permettant logiquement de renouer avec l'équipe de France.

Accusé par la presse suédoise de faire l'objet d'une enquête pour viol, Mbappé a vu le parquet suédois, qui n'a jamais cité son nom, clore en décembre la procédure en l'absence de preuves suffisantes, dégageant finalement son horizon. En grande difficulté lors de ses premières semaines au Real Madrid, dans la foulée d'une fin de saison très compliquée au PSG et d'un Euro-2024 totalement raté, le champion du monde 2018 a aussi redressé la barre balle au pied, collectionnant les buts avec la formation de Carlo Ancelotti, qualifiée mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Kylian Mbappé avec le Real Madrid lors de la séance de tirs au but contre l'Atletico Madrid au Metropolitano, le 12 mars 2025 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Malgré une alerte à sa cheville mardi à l'entraînement avant le choc contre l'Atletico Madrid en C1, Deschamps n'a donc pas hésité à rappeler son leader, qui gardera bien son brassard de capitaine.

"Il a joué 120 minutes. Parfois moi aussi je préfère qu'un joueur ne s'entraîne pas si cela lui permet de jouer après. J'espère que les matchs du week-end se passeront bien pour les joueurs sélectionnés. Je n'ai pas d'éléments sur un problème" concernant Mbappé, a expliqué le sélectionneur.

- Doué, prime à la polyvalence -

L'attaquant (26 ans, 86 sélections, 48 buts) sera en tout cas particulièrement attendu après ses dernières piètres sorties en sélection, notamment à l'Euro. Sans leur buteur, les vice-champions du monde, à défaut d'être époustouflants, ont su tenir leur rang (3 victoires, 1 nul sans Mbappé) et conquérir la première position de leur poule en Ligue des nations, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

D'où une grosse stabilité dans la liste dans laquelle seul Désiré Doué fait son entrée. Le jeune joueur, arrivé à Paris l'été dernier en provenance de Rennes pour 50 millions d'euros, brille depuis plusieurs semaines même s'il n'est pas un titulaire indiscutable au PSG. Ses prestations tranchantes et sa capacité à évoluer à plusieurs postes en attaque et au milieu ont séduit Deschamps, qui a souhaité l'incorporer pour prévenir un éventuel forfait de Marcus Thuram, touché à la cheville.

Désiré Doué buteur pour Paris contre Salzbourg en Ligue des champions en Autriche, le 10 décembre 2024 ( AFP / Franck FIFE )

"C'est intéressant pour nous ce qu'il fait. J'aurais pu le faire plus tard, mais je l'ai fait là. Il a l'avantage de la polyvalence en attaque et au milieu de terrain. Si je prends Désiré ce n'est pas pour lui dire bonjour. Mais comme les 23 autres joueurs, j'espère qu'il a l'envie de jouer", a estimé Deschamps.

L'arrivée de Doué n'est pas forcément une bonne nouvelle pour deux anciens comme Christopher Nkunku et Kingsley Coman, qui font également les frais du retour d'Ousmane Dembélé, le meilleur buteur européen en 2025. Doué grille aussi la politesse à d'autres espoirs comme Rayan Cherki ou Maghnes Akliouche, qui devront encore un peu patienter avant de découvrir les Bleus.

Au rayon des absents, le plus notable est le milieu Ngolo Kanté, visiblement blessé, alors que Deschamps récupère un autre pilier de l'entre-jeu, Aurélien Tchouaméni, remis de ses pépins physiques.

"Kanté a un petit souci musculaire et j'ai pris la décision de ne pas le prendre. D'autres joueurs avec moins d'expérience pourront avoir du temps de jeu sur ces matchs-là", a indiqué le sélectionneur.

