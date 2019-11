Équipe de France : les Bleus qui ont marqué des points? et les autres

Le jeu des chaises musicales a débuté. À sept mois seulement du début de l'Euro 2020 à travers tout le continent, les internationaux tricolores ont eu à c?ur de séduire Didier Deschamps lors des matchs de qualification, pour espérer décrocher leur place dans le onze type du sélectionneur français. Depuis le 22 mars ? et un premier déplacement victorieux en Moldavie (1-4), les Bleus ont déjà disputé 10 rencontres, dont 9 pour la campagne qualificative et une amicale (face à la Bolivie). De quoi permettre à « DD » de faire tourner son effectif et de faire jouer la concurrence.Sans briller, les Bleus ont assuré l'essentiel jeudi face à la Moldavie (2-1) et se sont qualifiés pour l'Euro. L'équipe de France enchaînera donc une 13e compétition internationale consécutive (sans interruption depuis son absence au Mondial 1994). Mais avec quels hommes ? Si certains ont marqué des points avant l'échéance estivale par leurs bonnes prestations, d'autres laissent Didier Deschamps dubitatif. Tour d'horizon.Giroud conforté, Griezmann indispensable, Coman révéléCritiqué pour son temps de jeu famélique à Chelsea, Olivier Giroud garde toutefois le soutien de son sélectionneur. Il faut dire que si l'attaquant français n'éblouit pas les pelouses britanniques de son talent, il reste redoutablement performant en Bleu (6 buts lors des matchs de qualification). À croire que le natif de Chambéry profite de la bulle d'oxygène que représente la...