Equipe de France : Le Graët-Benzema, la polémique sans fin

Le cas Karim Benzema en équipe de France fait débat depuis des années. Ce samedi, Noël Le Graët s'est montré catégorique quant à un retour de l'attaquant en bleu : c'est non. « Karim Benzema, c'est un très bon joueur, je n'ai jamais mis en doute ses qualités », a d'abord déclaré le président de la Fédération sur RMC, avant de déclarer : « Il montre au Real Madrid qu'il est un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'aventure (en équipe de) France est terminée. » "L'aventure France est terminée" pour Karim BenzemaNoël Le Graët, Président de la #FFF, met fin au débat #Benzema en équipe de France ! pic.twitter.com/PutLnCwynN-- After Foot RMC (@AfterRMC) November 16, 2019 Une position qui ne surprend pas vraiment car les choix du sélectionneur Didier Deschamps sont clairs. Le Madrilène est absent de la sélection nationale depuis octobre 2015.Seul décisionnaire de sa fin de carrièrePeu après, Karim Benzema a tenu à répondre sur Twitter. Visiblement agacé par les propos du président de la FFF, l'ancien Lyonnais l'a d'abord épinglé : « Noël je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! »Puis l'international français (81 sélections) a continué en insistant qu'il était le seul décisionnaire de sa fin de carrière en Bleu : « Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. » Noël je croyais que vous n'interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons.-- Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019 Contacté par nos soins ce samedi soir pour réagir au tweet de Benzema, le président ...