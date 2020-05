Équipe de France - Le fiasco de Knysna 2010 - Épisode 5/5

Le "drame de Knysna" n'a jamais connu d'épilogue définitif. Le virus ramené d'Afrique du Sud resurgit comme un retour de paludisme à chaque nouvelle frasque dans le football français. Un virus malin qui a même contaminé Didier Deschamps, coach des Bleus champions du monde 2018...



Le 11 août 2010, Laurent Blanc inaugure son bail à la tête d'une équipe de France "clean", sans aucun des 23 mutins, par une défaite encourageante en Norvège (2-1). Il a fait revenir dans son staff deux figures rassurantes de France 1998, Henri Emile et Philippe Tournon. Le 3 septembre, en premier match des éliminatoires de l'Euro 2012, la France s'incline au Stade de France face à la Biélorussie (1-0) en enregistrant le retour des premiers mutins : Lloris, Sagna, Malouda, Clichy, Diaby, Valbuena. Hormis Henry (parti aux Red Bulls de New York) et Anelka (suspendu, de toute façon) dont les carrières internationales ont pris fin au mondial 2010, la plupart des Bleus de Knysna reviendront progressivement en sélection. À l'exception notable de Gallas ou surtout de Toulalan, meurtri à jamais, qui ne répondra jamais aux appels de Blanc, puis ensuite aux approches de Deschamps. L'équipe de France en reconquête de l'opinion achèvera les éliminatoires avec la première place de groupe qui la qualifiera à l'Euro en Pologne-Ukraine. Entre-temps, au printemps 2011, l'affaire des quotas avait provoqué une déflagration inouïe qui avait réveillé les fantômes de Knysna.Le 11 mai 2011, Olivier Ferran, un des animateurs du think tank socialiste Terra Nova, avait publié sur Slate.fr. Président du district de la Côte d'Azur, Eric Borghini s'était ému de cette affaire des quotas.