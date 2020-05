Équipe de France - Le fiasco de Knysna 2010 - Épisode 4/5

Au soir du dimanche 20 juin, la grève de Knysna déclenche aussitôt un tsunami de réactions indignées. Appréhendée comme une véritable catastrophe nationale, "l'Affaire" va prendre une tournure extra-sportive sans précédent. Elle occasionnera un débat de société houleux focalisé sur les ratés de l'intégration à la française.

L'équipe de France "black-black-black"...

Dimanche soir, après leur mutinerie, les Bleus rentrent en car au Pezula Hôtel. Ils découvrent aussitôt l'ampleur nationale et mondiale des dégâts., racontera Toulalan.La classe politique se déchaîne le soir même et règle ses comptes sur les décombres de cedu(sic).Marine Le Pen demande la démission de Roselyne Bachelot pour. Le scandale de Knysna devient affaire d'État lorsque le président Nicolas Sarkozy intervient en personne au lendemain de l'élimination. Il charge la ministre des Sports Roselyne Bachelot(sic) et annonce. Le jeudi 24 juin, au retour des Bleus au Bourget, alors que le gouvernement intime à la FFF de ne pas verser de primes aux joueurs (150 000 euros), le président Sarkozy reçoit Thierry Henry à 12h30 à l'Élysée. On ne saura jamais ce qu'il s'est dit entre les deux hommes... Éric Cantona, lui, passe le retour des Bleus à l'acide :Mais l'heure n'est franchement pas à la rigolade. Car d'affaire d'État, le scandale de Knysna s'étend au débat sociétal. Dès dimanche soir, le socialiste Jérôme Cahuzac avait fustigé. L'allusion évidente au "bling-bling" des Bleus se corse avec l'intervention de Roselyne Bachelot à l'Assemblée nationale, le mercredi 23 juin. Elle y décrit une équipe de France où