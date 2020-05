Équipe de France - Le fiasco de Knysna 2010 - Épisode 3/5

La Une de L'Équipe a fait tanguer un paquebot France déjà parti à la dérive. Obsédés par la chasse au "traître" et désireux de "faire quelque chose pour Nico", les 22 mutins déboussolés vont prendre le quart et foncer droit sur l'iceberg...

Domenech-Anelka : les mots dits

Le vendredi 11 juin, au Cap, les Bleus décrochent un nul correct face à l'Uruguay (0-0). Mais en interne le débrief est tendu. Anelka a déserté sa position en pointe, certains joueurs ne se trouvent pas avec Gourcuff. Thierry Henry, remplaçant entré à la 72, ne se sent plus trop concerné au quotidien. Domenech écrit dans son journal de bord tiré de son livre(novembre 2012) :...Le jeudi 17 juin, la France affronte le Mexique à Polokwane pour un match pas encore décisif. À la mi-temps, le 0-0 laisse même espérer un deuxième point en deux matchs. Mais dans le vestiaire, le ton monte entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech. Dans son livre, ce dernier raconte l'altercation... Le sélectionneur reproche alors à l'attaquant de Chelsea de ne pas assez prendre la profondeur, ce que ce dernier nie catégoriquement à plusieurs reprises. Raymond poursuit :"Il m'emmerde ! C'est quoi, ça ? Toujours moi."(...)"Enculé, t'as qu'à la faire tout seul ton équipe de merde ! J'arrête, moi."(...)Domenech réplique :Gignac remplacera Anelka pour une deuxième mi-temps cauchemardesque. Le match qui s'achève sur un revers 2-0 quasi éliminatoire (vu que l'Uruguay a battu l'Afrique du Sud 3-0) dresse la synthèse du grand n'importe quoi instauré par Domenech et qui lui a explosé à la figure. Titulaire contre l'Uruguay, mais absent contre le Mexique, Gourcuff, flingué de fait pour le reste de la compète, a laissé sa place de milieu axial à un Ribéry qui penche à gauche. Tout en l'accusant dans son livre de rester dans son monde des Bisounours, Raymond avait sermonné