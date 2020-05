Équipe de France - Le fiasco de Knysna 2010 - Épisode 2/5

La catastrophe de Knysna trouve ses causes principales dans le maintien de Raymond Domenech à la tête des Bleus après le fiasco de l'Euro 2008. Un sélectionneur décrédibilisé et une gouvernance du foot français qui navigue à vue ont préparé l'inéluctable.



Domenech bat France 98 !

Terminus ! Personne descend...

Le regard perdu, Raymond Domenech fait le show en lançant un S.O.S après la défaite face à l'Italie (2-0) qui élimine les Bleus de l'Euro 2008 :Or, Estelle Denis, sa compagne, doit assurer de suite le débrief de cette élimination dans son émissionsur M6. Malaise... Au soir de cet appel du 18 juin 2018, cet hallucinant carambolage TV va mettre fin (croit-on) à une longue dérive : l'accaparement narcissique de l'équipe de France par son sélectionneur.Le 15 mai 2006, Raymond Domenech avait carrément privatisé les Bleus à son profit en bâclant sur TF1 la présentation de sa liste des 23 au Mondial 2006 pour réserver l'exclusivité de ses commentaires à SFR, avec Estelle Denis (pigée pour le job) en intervieweuse. La FFF l'avait alors sommé de suspendre son contrat avec l'opérateur téléphonique. Féru de théâtre, d'astrologie et de sciences humaines, Raymond avait fait le show en débarquant à l'Euro en annonçant sans rire qu'il venait pour le gagner. Résultat : un piteux 0-0 face à la Roumanie, une déculottée mémorable face aux Pays-Bas (4-1), un revers contre l'Italie (2-0) et une dernière place du groupe ! En sus de sa déclaration à Estelle, on pense qu'il va aussi gicler, malgré sa prolongation de contrat jusqu'à 2010 accordée hâtivement après son "titre" de finaliste de la Coupe du monde 2006. Une belle performance pilotée surtout par Zidane, arrivé en sauveur à l'été 2005 avec son lieutenant Makélélé...Or, le 3 juillet 2008, le conseil fédéral de la FFF le confirme dans ses fonctions par 18 voix pour et une abstention ! Devant le conseil, Raymond avait fait le show avec un mea culpa extravagant sur le fiasco de l'Euroet la promesse d'améliorer sa com... Raymond a surtout