Équipe de France - Le fiasco de Knysna 2010 - Épisode 1/5

C'est le dimanche 20 juin 2010 que "l'affaire Knysna" a éclaté avec la grève de l'entraînement des 23 Bleus, en soutien solidaire de Nicolas Anelka. En fait, pour bien comprendre "l'affaire", il faut retracer la continuité de six jours dramatiques, allant de Mexique-France (2-0) à France-Afrique du Sud (1-2) qui acte l'élimination désastreuse des Bleus. Magnéto, Serge !

"Jackpot, messieurs-dames !"

Hugo Lloris lève le trophée au ciel. La France est championne du monde 2018. Sous la pluie purificatrice moscovite, Hugo célèbre en rare survivant de Knysna (avec Mandanda) la rédemption d'une équipe de France tombée dans le fossé huit ans plus tôt. Huit longues années à gravir marche après marche le long chemin d'une renaissance dont on ne se doutait même pas qu'elle s'accomplirait avec la consécration suprême. Il faut dire qu'on était parti de tellement bas...La première bombe a explosé le jeudi 17 juin 2010 vers 22h30 au stade Polokwane, au moment où les Bleus venaient d'être battus 2-0 par le Mexique. Après le 0-0 inaugural face à l'Uruguay, seuls les calculs très aléatoires semblent différer l'inéluctable : la France est d'ores et déjà quasi éliminée du mondial sud-africain ! De fait, en perspective des deux derniers matchs à venir Uruguay-Mexique (un nul condamnerait les Bleus) et France-Afrique du Sud, on ne sait plus trop si les Tricolores devront marquer deux, trois, quatre ou cinq buts pour espérer atteindre les 8s'était enflammé le bon Gilbert Brisbois sur RMC au moment du tirage du 4 décembre 2009. France, Uruguay, Mexique, Afrique du Sud... Pas le groupe de la mort, certes. Mais à condition d'aimer la vie. Or, à Polokwane, les Bleus ont renoncé à vivre en se laissant piéger sur deux erreurs défensives. Et la suite des événements, pris dans leur continuité factuelle, va virer au suicide terminal...La deuxième déflagration se produit tôt le samedi 19 juin quandaccroche à sa Une la manchette abrasiveL'incise en minusculesaccompagne un photomontage associant en duel les deux protagonistes au même regard noir. En Afrique du Sud, au sein de la délégation française logée au Pezula Hôtel, il est question tout au long de la journée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com