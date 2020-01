Equipe de France : la nouvelle blessure de Pogba n'inquiète pas le staff des Bleus

Paul Pogba va dépasser le 130 cette saison. On ne parle pas de la pointe de vitesse du milieu de Manchester United et de l'équipe de France, mais de son nombre de jours d'absence cette saison. S'il rate tous les matchs du mois de janvier comme annoncé par le club mancunien, le champion du monde va arriver à... 136 jours loin des terrains depuis le début de saison. Ce qui lui aura fait manquer 28 matchs avec les Red Devils.Cette année, le talon d'Achille de Pogba est sa cheville droite. Elle vient de le renvoyer à l'infirmerie jusqu'à la fin du mois. À cause d'elle, Pogba avait déjà manqué trois rencontres en septembre puis dix-sept entre octobre et le 22 décembre. Depuis, l'international français pensait enfin lancer sa saison pour arriver en pleine forme, avec la santé et un rythme retrouvé, à l'Euro 2020, où les Bleus affronteront notamment l'Allemagne et le Portugal (12 juin au 12 juillet).Entré en jeu à Watford (0-2), Pogba s'était ensuite contenté de disputer 45 minutes face à Newcastle (4-1) le lendemain de Noël. Il s'imaginait être titularisé mercredi à Arsenal (0-2) mais son club a annoncé qu'il retournait à l'hôpital. « Son entourage lui a conseillé de se faire opérer et le club, après avoir fait de nouveaux examens, est d'accord avec cette décision, a expliqué son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Il sera absent encore un mois je pense. Je souhaite qu'il se fasse opérer le plus vite possible. »« Manquer 100 jours de foot, c'est loin d'être neutre »L'entourage de l'équipe de France n'est pas tombé des nues en apprenant la nouvelle. Et il n'est pas forcément très inquiet en vue du prochain Euro. Car, si Manchester United n'a pas voulu détailler la nouvelle blessure, la réalité n'est pas alarmante : Paul Pogba souffre d'un petit fragment osseux qui se promène dans sa cheville et lui cause des douleurs quotidiennes. Selon nos informations, il va subir une ...