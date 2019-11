Equipe de France : l'heure du retour pour Benjamin Mendy ?

La liste de Didier Deschamps pour les deux derniers matchs des éliminatoires de l'Euro 2020 face à la Moldavie (14 novembre 2019) et l'Albanie (17 novembre 2019) sera divulguée par le sélectionneur ce jeudi à 14 heures. Elle ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs par rapport à celle du mois dernier. La seule incertitude concerne le poste de latéral gauche. Avec le forfait de Lucas Fernandez, opéré de la cheville droite, le staff des Bleus hésitait encore ce mercredi soir à convoquer Benjamin Mendy, titulaire avec Manchester City en Ligue des champions contre l'Atalanta, ou Ferland Mendy du Real Madrid, entré en jeu peu avant la mi-temps face à Galatasaray.Le premier tenait la corde, et si ce choix se confirme, l'ancien Monégasque ferait le match avec Lucas Digne. Le joueur d'Everton part cependant avec une longueur d'avance après sa prestation aboutie en Islande (1-0). De l'autre côté du terrain, le Lyonnais Léo Dubois forfait le mois dernier à cause d'une blessure à la cuisse, va retrouver son costume de doublure de Pavard aux dépens de Djibril Sidibé.Kanté et Mbappé aussi de retourAu milieu de terrain, la tendance est à la présence de N'Golo Kanté dans la liste. Bien qu'appelé avec les Bleus le mois dernier, le petit milieu n'avait pas pu participer aux deux matchs en Islande et la Turquie (1-1) à cause d'une douleur musculaire. Même s'il n'a pas été utilisé par Frank Lampard, mardi soir face à l'Ajax Amsterdam (4-4) en Ligue des champions, Kanté était de retour dans le groupe des Blues et semble donc apte à rallier Clairefontaine. En cas de renoncement de dernière minute, c'est Steven Nzonzi qui prendrait sa place.Enfin, en attaque, le retour de Kylian Mbappé ne fait aucun doute. L'attaquant du PSG, forfait en septembre et qui avait dû renoncer au début du dernier stage, cartonne avec Paris. Son come-back va faire un malheureux. Vu que Giroud, malgré son faible temps de jeu ...