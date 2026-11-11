Equipe de France : Kylian Mbappé forfait contre l'Italie en Ligue des nations (Zidane)

Kylian Mbappé lors d'un entraînement des Bleus, le 9 novembre 2026 à Clairefontaine ( AFP / FRANCK FIFE )

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, victime d'une gêne aux ischios-jambiers, est forfait pour le match de Ligue des nations face à l'Italie jeudi à Milan, a annoncé mercredi Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus.

"Il sera forfait demain, il a ressenti une petite douleur et on ne va prendre zéro risque. Ce sont des choses regrettables de perdre des joueurs, mais ça fait partie du jeu. J'espère que ce n'est pas bien méchant et qu'on pourra l'avoir dimanche (face à la Turquie à Bordeaux, NDLR). C'est juste une petite gêne, je pense que ça peut le faire pour dimanche", a estimé Zidane en conférence de presse.

Mbappé, qui s'était entrainé normalement lundi lors de la première séance du second rassemblement de Zinédine Zidane, n'a pas pu prendre part à celle de mercredi matin, veille de match, effectuée au centre national du football de Clairefontaine.

Pour pallier son forfait jeudi, l'encadrement des Bleus a convoqué le Parisien Senny Mayulu qui était déjà à Clairefontaine en stage avec les espoirs.

L'attaquant du Real Madrid effectuait son retour en équipe de France à l'occasion de ce rassemblement après avoir manqué les trois dernières rencontres des Bleus sur blessure.

Auteur du but de la victoire lors du premier match de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur, le 25 septembre en Turquie (1-0) en Ligue des nations, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (27 ans, 107 sélections, 67 buts) avait dû quitter le terrain dans la foulée en raison de douleurs au genou gauche avant de déclarer forfait pour les trois matches suivants.

Le forfait de Mbappé s'ajoute à ceux du milieu Aurélien Tchouaméni, de l'attaquant Marcus Thuram et du défenseur Pierre Kalulu durant le rassemblement. Des forfaits de dernière minute qui s'ajoutent à ceux de cadres du groupe (Ousmane Dembélé, Wiliam Saliba, Manu Koné, Jules Koundé) ainsi que des joueurs d'appoint (Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche, Esteban Lepaul), tous blessés avant le début du stage.

Après trois victoires et un nul en quatre rencontres, les Bleus sont en tête du groupe 1 de la Ligue des nations et sont très bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale avant les deux derniers rendez-vous de la phase de groupe face à l'Italie, jeudi à Milan, et la Turquie, dimanche à Bordeaux.