information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 20:57

Équipe de France : Kamara remplace Rabiot, blessé

Encore un changement dans l’effectif des Bleus.

L’équipe de France annonce ce dimanche soir que Boubacar Kamara a été appelé en renfort de dernière minute à la suite du forfait d’Adrien Rabiot. Le milieu de la Juventus est victime d’une lésion au mollet droit et doit donc laisser sa place pour les deux matchs qualificatifs à l’Euro 2024 contre Gibraltar vendredi, au Portugal, et face à la Grèce trois jours plus tard, au Stade de France. C’est le deuxième changement au sein de la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement, puisque jeudi Jordan Veretout avait déjà remplacé Ferland Mendy, toujours en soin au Qatar.…

AEC pour SOFOOT.com