Equipe de France : «J'y suis presque», affirme Lloris qui promet un retour imminent

Ses cris de douleurs le 5 octobre face à Brighton en Premier League avaient ému toute une partie de la France du football. Victime d'une luxation du coude gauche, Hugo Lloris était sorti sous les ovations du public de Tottenham. Sur le flanc depuis plus de trois mois, le capitaine des Spurs vise un retour dans les cages d'ici fin janvier.Dans un entretien accordé à L'Equipe ce samedi, le champion du monde décrit son quotidien loin des terrains, une première pour lui. « J'ai recommencé l'entraînement spécifique et j'ai de bonnes sensations. Je m'entraîne normalement et je plonge des deux côtés de la même manière. [...] Pour que tout revienne comme avant, il faudra un peu de temps. Mais pour redevenir compétitif, j'y suis presque. [...] L'idée, c'est de revenir fin janvier, mais c'est conditionné par mes sensations, par le choix de l'entraîneur également. » LIRE AUSSI > L'infirmerie des Bleus débordeLloris doit également s'habituer à son nouvel entraîneur, José Mourinho, arrivé fin novembre en remplacement de Mauricio Pochettino. Un retour qui ne peut faire que du bien aux Spurs, seulement septièmes de Premier League, à six points de la Ligue des champions, dont ils étaient finalistes en 2019. « Ce n'est pas agréable de voir partir des gens que l'on apprécie énormément, et avec lesquels on est lié. Mais on sait aussi que ça fait partie du foot, et qu'on n'a pas notre mot à dire quand on est joueur, qu'on doit se mettre immédiatement au service du nouvel entraîneur. [...] C'est quand même une opportunité pour nous, les joueurs, d'être au quotidien avec l'un des plus grands entraîneurs de ces vingt dernières années, qui a gagné partout. »Objectif Euro 2020Pendant ses longs mois de convalescence, le capitaine des Bleus a pu observer la qualification de l'Equipe de France pour l'Euro 2020. « Dans le jeu, on peut toujours faire mieux, mais on a atteint l'objectif en ...