Equipe de France : «J'essaie d'être plus égoïste», les confidences de Kingsley Coman

À 23 ans, Kingsley Coman, (21 sélections, 4 buts), traverse certainement sa meilleure période en équipe de France avec 4 titularisations de rang et 3 buts. Celui qui devrait être titulaire contre la Moldavie, jeudi soir au Stade de France (21 heures), revient pour nous sur ses blessures lors de l'année 2018 et son nouveau rôle d'attaquant.LES BLESSURES Kingsley Coman à l'entraînement avec ses partenaires de l'équipe de France. LP/Arnaud Journois Savez-vous qui a prononcé cette phrase : « Est-ce que j'ai peur de quelque chose ? Oui, les araignées par exemple. Mais dans le football, non, je n'ai peur de rien ! »KINGSLEY COMAN. (Il coupe) C'est moi lors d'une de mes premières conférences de presse avec l'équipe de France. Peut-être même pour ma première sélection en équipe de France.C'était en 2016 exactement, juste avant le début de l'Euro. Êtes-vous toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui ?Disons que pendant un petit moment j'ai eu peur de me reblesser. C'est une peur qui m'est venue. Mais à part ça... (je suis), je suis dans le même état d'esprit.Vous faites référence à l'année 2018 où vous avez été blessé et opéré à deux reprises de la cheville. Avez-vous parfois peur que votre corps vous lâche encore ?Avec le temps j'ai compris que les blessures arrivent. J'ai aussi compris pourquoi j'avais rechuté, au-delà du tacle qui a provoqué ma deuxième blessure. Je travaille pour que ça n'arrive plus, mais il y a beaucoup de joueurs qui se blessent, donc je me suis dit que ce n'était peut-être pas moi le problème.Vous avez pensé à un moment donné que votre physique était le problème ?Oui je me suis dit que mon corps n'était peut-être pas assez solide. Aujourd'hui, j'essaie de le renforcer et aussi d'éviter des tacles trop dangereux.Cela veut dire que vous avez modifié votre façon de jouer ?Avant si je voyais que l'adversaire allait me découper ...