Equipe de France : «Il y a encore de belles choses à faire», insiste Didier Deschamps

Didier Deschamps sélectionneur des Bleus jusqu'en décembre 2022 ? C'était une info Le Parisien. C'est désormais officiel. La nouvelle a été confirmée ce mardi, au siège de la Fédération française de football (FFF), lors d'une conférence de presse. « Les résultats ne se discutent même pas, c'est une décision très logique, explique Noël Le Graët. Les résultats sont probants, Guy Stéphan et Franck Raviot continueront également ».Le président de la FFF est également revenu sur les objectifs du sélectionneur pour l'Euro 2020. « Le dernier carré, c'est un objectif possible. Mais ce n'est jamais facile d'y arriver. Notre équipe, de par sa valeur, fait partie des meilleures équipes mondiales. Ne pas avoir un objectif élevé ne paraîtrait pas très sérieux. » Un échec à l'Euro n'aurait, ainsi, aucune incidence à écouter le patron de l'instance. « Lorsqu'on a une compétition importante comme l'Euro, il est important que les joueurs et les sélectionneurs soient rassurés sur leur avenir, poursuit Le Graët. Je ne me permettrai pas d'envisager l'échec, même si ça peut arriver dans le football, et le contrat n'a aucune clause négative. »Quel sentiment prévaut chez vous après cette prolongation ?DIDIER DESCHAMPS. Être sélectionneur de l'équipe de France, c'est une fierté et un honneur pour moi, autant que le premier jour. Vous savez l'attachement que j'ai eu et que je continue d'avoir pour ce maillot. Je remercie le président de sa confiance et j'apprécie notre relation. C'est important pour moi. Je suis fier et heureux de poursuivre l'aventure. Didier Deschamps a prolongé son contrat de 2 ans. Le sélectionneur des Bleus est lié à la FFF jusqu'en 2022. https://t.co/pRuYAvX1cs-- FFF (@FFF) December 10, 2019 Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ?Je suis heureux et épanoui dans cette fonction. J'ai le privilège de travailler avec les meilleurs joueurs français, ...