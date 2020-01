Équipe de France féminine : Eric Blahic nouvel adjoint de Corinne Diacre

C'était un secret de polichinelle. C'est désormais officiel. Comme révélé par L'Équipe il y a quinze jours, Eric Blahic intègre le staff de l'équipe de France féminine de football en tant qu'adjoint de la sélectionneuse Corinne Diacre. La Fédération française (FFF) a officialisé son arrivée dans un communiqué diffusé ce jeudi 30 janvier.Le technicien de 54 ans succède à Philippe Joly, qui rejoint la Direction technique nationale (DTN) comme formateur. Il a signé un contrat d'un an et demi, courant jusqu'en juillet 2021 et l'Euro féminin en Angleterre (7 juillet - 1er août), pour lequel les Bleues devraient se qualifier sans problème.« Un challenge passionnant et exaltant »« Je suis enchanté de rejoindre la Fédération française de football, a indiqué l'intéressé sur le site de l'instance. C'est un honneur pour moi d'intégrer l'équipe de France féminine en tant qu'adjoint de Corinne. À titre personnel, il s'agit d'une nouvelle aventure dans un football féminin en plein développement. C'est un challenge passionnant et exaltant. »Il s'agira de sa première expérience dans le football féminin. Eric Blahic s'est forgé une belle réputation de technicien en travaillant auprès d'entraîneurs renommés de Ligue 1. Le natif de Suresnes (Hauts-de-Seine) a d'abord œuvré au centre de formation de Guingamp dans les années 1990 avant de devenir l'adjoint de Francis Smerecki au sein du club breton puis de Guy Lacombe, qu'il a ensuite suivi à Sochaux puis au PSG.Bras droit de Jocelyn Gourvennec depuis 2010Revenu à Guingamp, il a occupé la même fonction auprès de Victor Zvunka puis de Jocelyn Gourvennec, dont il était le bras droit depuis 2010, en Bretagne puis à Bordeaux et encore à Guingamp entre novembre 2018 et mai 2019.Blahic compte à son actif une Coupe de la Ligue avec Sochaux (2004) et trois Coupes de France avec le PSG (2006) et Guingamp (2009, 2014). Une expérience et un ...