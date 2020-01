Equipe de France : et maintenant Sissoko... l'infirmerie des Bleus déborde

Didier Deschamps réunit son staff à partir de lundi dans le sud-est de la France pour son traditionnel séminaire de début d'année. L'organisation des six prochains mois qui doivent amener l'équipe de France à l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) va occuper les trois jours de réunion. Mais l'état des troupes va aussi alimenter certaines conversations tant les blessés s'accumulent. Le dernier en date est certainement le plus préoccupant. Blessé le 1er janvier avec Tottenham, Moussa Sissoko a été opéré du ligament latéral interne du genou droit. La durée de sa convalescence est estimée à presque quatre mois. Il ratera donc les matchs amicaux face à l'Ukraine et la Finlande (27 et 31 mars), mais peut imaginer être de retour pour disputer l'Euro.Le même objectif que la douzaine d'internationaux actuellement sur le flanc. S'ils sont tous touchés à des degrés divers, ces Bleus peuvent toujours espérer participer au rassemblement de mars, dont le groupe épouse traditionnellement les contours de celui retenu pour participer à la compétition de l'été. A commencer par Paul Pogba opéré de la cheville droite mardi. Le milieu de Manchester qui n'a participé qu'à huit matchs cette saison, devrait être écarté des terrains encore cinq semaines minimum.Hugo Lloris, Kingsley Coman, Leo Dubois...Le capitaine Hugo Lloris, opéré du coude gauche en novembre est supposé, de son côté, reprendre l'entraînement à fin du mois. Lucas Hernandez a, lui, été opéré de la cheville droite en octobre et il est présent à l'entraînement collectif depuis lundi. Son retour à la compétition avec le Bayern Munich est prévu début février. Kingsley Coman (genou) et Leo Dubois (genou) espèrent eux aussi revenir à cette période. LIRE AUSSI > Equipe de France : la nouvelle opération de Pogba n'inquiète pas le staff des BleusPresnel Kimpembe (cuisse) qui aura manqué un mois de compétition et Thomas Lemar (cuisse) ...