Equipe de France : esprit de 2018, es-tu là ?

Toc, toc. En accrochant à son tableau de chasse l'Australie, puis le Danemark, l'équipe de France s'est ouvert le chemin des huitièmes de finale du Mondial qatari. Le temps a certes creusé un large sillon de différences entre la génération 2018 et celle de 2022, mais il reste un fil rouge qui s'étire : une force collective, des hommes forts et quelques clins d'œil malicieux du destin.

Tout pareil mais différent

Il faudrait jeter un coup d'œil aux bulletins de notes du petit Didier Deschamps pour savoir si, à l'époque, l'art plastique était une de ses matières préférées. N'ayant pas ces documents sous la main, on peut juste constater que le sélectionneur des Bleus se balade avec un calque dans le cartable. Il y a un peu plus de quatre ans, entouré de ses 23 joueurs, il soulevait dans le ciel russe la Coupe du monde. Sur le papier, la recette était assez simple : un état d'esprit à toute épreuve, des hommes de base bien identifiés et forcément un brin de réussite. En grossissant le trait, un football qui va à l'essentiel, maximisant les forces et gommant les faiblesses. Le monde a eu le temps de changer quatre fois de calendrier, de traverser une épidémie mondiale, quelques guerres et des révolutions politiques, le voilà qu'il retrouve avec plaisir ce qui ressemble à une valeur cardinale : la France qui gagne, à la sauce Deschamps.L'idée n'est pas de dire que le doublé lui tend bras mais cette promo 2022 semble prendre un malin plaisir à multiplier les parallèles avec la précédente. Comme en 2018, les Bleus se sont assurés de franchir la phase de poule dès leur deuxième match . Comme en 2018, ils ont dû ferrailler avec l'Australie et le Danemark, même si la rencontre avec ces derniers n'a en rien ressemblé au match barbant des coiffeurs de Moscou. Comme en 2018, elle pourrait recroiser l'Argentine de Lionel Messi au tour suivant. Comme en 2018, on a vu Kylian Mbappé casser des records de vitesse et jouer le rôle de facteur X de cette équipe. Comme en 2018, Antoine Griezmann a tenu son rôle de distributeur de bonbon. Comme en 2018, Hugo Lloris s'est offert face à Braithwaite et à 1-1 un arrêt, selon Varane, rappelant l'horizontale claquée contre l'Uruguay de Caceres. Comme en 2018, Olivier Giroud abat un boulot monstre, et en plus il marque. Comme en 2018, c'est une équipe qui a tendance à marcher à réaction. Comme en 2018, règne dans cette équipe une forme d'unité, affichant dès qu'elle le peut l'image de belle colonie