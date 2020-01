Equipe de France : Didier Deschamps et son staff lancent l'Euro 2020

Pour le staff de l'équipe de France, le coup d'envoi de l'Euro 2020 a été donné lundi à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes). Didier Deschamps, le patron des Bleus, avait ainsi donné rendez-vous, pendant trois jours, à l'ensemble de ses collaborateurs, à savoir vingt personnes, pour l'habituel séminaire de rentrée.Dès lundi, de nombreux échanges ont permis au sélectionneur et à ses équipes de dresser le bilan de l'année 2019 marquée notamment par la qualification pour l'Euro 2020. Il a aussi beaucoup été question du prochain Championnat d'Europe (12 juin-12 juillet)La spécificité de ce tournoi, organisé dans 12 pays, oblige le staff des Bleus à s'adapter. Le camp de base est fixé à Clairefontaine ou les tricolores bénéficient de conditions optimales. Mais l'hypothèse de voir les champions du monde demeurer à Budapest entre le match du 20 juin contre le futur qualifié par les barrages et le Portugal (24 juin), afin de se prémunir de la fatigue des allers-retours, prend de l'épaisseur. L'hôtel proposé par l'UEFA a, d'ailleurs, été visité par le staff des Bleus. Les Portugais, tenants du titre, ont, eux, choisi de s'installer dans la capitale hongroise.Deschamps vainqueur au bowling et au footTrois jours durant, Deschamps a aussi procédé à des entretiens individuels avec son staff. Le mardi après-midi a donné lieu à des activités ludiques. Un tournoi de bowling a été remporté par l'équipe de DD. Le technicien basque, escorté par la culture de la gagne, s'est aussi adjugé le match de football à 7 contre 7 organisé sur le terrain du club de Juan-les-Pins. A l'issue de cette rencontre, Deschamps a notamment posé avec des enfants de l'école de football. LIRE AUSSI > Equipe de France : les Bleus rencontreront la Croatie le 8 juinLa France jouera deux matchs amicaux en mars contre l'Ukraine au Stade de France (27 mars) et la Finlande à Lyon (31 mars). Juste avant la compétition, ...