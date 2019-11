Equipe de France : Deschamps en route pour une décennie record

La qualification en poche et à la veille de son centième match à la tête des Bleus en tant que sélectionneur, dimanche en Albanie, la France doit beaucoup à Didier Deschamps. Tout naturellement, une prolongation de contrat l'attend, pour le conduire aux manettes jusqu'en décembre 2022 et la Coupe du monde au Qatar. La nouvelle devrait bientôt être officialisée : peut-être le 14 décembre, lors de l'assemblée générale de la FFF. 2012-2022 : il établirait alors un record, aucun sélectionneur tricolore n'ayant tenu aussi longtemps.Au Qatar, il ira défendre la deuxième étoile glanée en 2018 à Moscou. Évidemment, la campagne de Russie change tout dans le bilan de DD, décidément l'homme qui gagne, décidément l'homme qui raccourcit les distances entre les Bleus et la République, décidément l'homme Deschamps-Elysées.Contrairement aux autres, un entraîneur bien dans ses basketsIl dirige les Bleus depuis sept ans et c'est comme si le rôle avait toujours été créé pour lui. Là où tant de sélectionneurs ont fini broyés par la fonction, y compris ceux qui gagnent comme Aimé Jacquet, Deschamps renvoie l'image d'un entraîneur bien dans ses baskets, heureux, physiquement en accord avec lui-même.« Je me sens totalement épanoui dans cette fonction que j'occupe depuis 2012, expliquait-il le 11 novembre dernier à Clairefontaine, sa seconde maison. Au-delà de ça, comme tout joueur j'aurais voulu être sélectionné à vie. Mais ce n'est pas possible. Je suis là depuis août 2012, du bon boulot a été fait par les joueurs. Mais chaque jour me rapproche de la fin. Mon envie n'a pas changé, je n'ai pas de limite d'âge, c'est déjà ça. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Je suis animé par le même état d'esprit pour aller chercher des choses positives. Je ne vais pas m'endormir. »Il incarne les BleusPour les Français, même si Mbappé et Griezmann bénéficient d'une cote de popularité ...