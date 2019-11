Equipe de France : des CRS aux Bleus, le parcours républicain de Mohamed Sanhadji

Chez les Bleus, la République, c'est lui. Depuis quinze ans, Mohamed Sanhadji, 51 ans, est l'officier de sécurité de l'équipe de France. L'homme de l'ombre, commandant de police, veille discrètement à ce qu'aucun problème de sécurité ne vienne polluer la vie des sélections françaises. Ce sera encore une de ses missions lors du tirage au sort de l'Euro 2020 où il accompagne Didier Deschamps, samedi à Bucarest (Roumanie).Mais il est bien plus que cela. Quand ils le croisent, l'actuel sélectionneur, Laurent Blanc ou Zinédine Zidane l'appellent spontanément « La République ». Il déteste la lumière et a d'ailleurs refusé de s'exprimer pour tracer son portrait. Mais son histoire, douloureuse et exemplaire, parle à sa place. En équipe de France, tous les joueurs savent que si eux ont pris le football comme ascenseur social, Sanhadji est carrément parti de la cave. La France l'avait oublié, lui et les siens. Paradoxalement, il va forger dans ce manque initial un amour inconditionnel pour son pays.En le croisant, les joueurs effectuent un salut militaireGrâce à lui, chaque Bleu est sensible aujourd'hui à la notion de patrie. Lors du dernier Mondial en Russie, les futurs champions du monde ont ainsi clôturé presque chacun de leurs interventions publiques d'un tonitruant « Vive la République ». Derrière ce slogan se cache un hommage véritable à Sanhadji. Comme celui rendu par Antoine Griezmann, deux jours avant la finale contre la Croatie. « Il faut être fier d'être Français, avait-il lancé. On est bien en France, on a un beau pays, une belle équipe de France. J'ai envie que les jeunes aussi disent Vive la France, vive la République. Ces mots-là étaient issus d'une longue conversation qu'avait eue Sanhadji avec le futur Barcelonais.Mohamed Sanhadji est un homme qui se revendique viscéralement comme un enfant de la France. Avec l'accord des trois sélectionneurs qu'il a côtoyé (Domenech, ...