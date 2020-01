Equipe de France de handball : «On a identifié une souffrance que je n'imaginais pas»

Sans surprise, Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball, et Philippe Bana, le directeur technique national, ont annoncé ce mardi que tout le petit monde du sport savait déjà. Nommé au dernier trimestre 2016 à la place de Claude Onesta sur le banc des Bleus, Didier Dinart n'est plus sélectionneur de l'équipe de France. À l'issue d'un Euro catastrophique, qui a vu les tricolores se faire sortir au premier tour et révélé une rupture profonde entre les cadres du groupe et leur coach, il a officiellement été remplacé comme prévu et annoncé dans les médias par son adjoint, Guillaume Gille.« Vous pouvez imaginer que j'ai mal vécu cette élimination, a expliqué Joël Delplanque, président de la Fédération lors d'une conférence de presse organisée à la maison du handball à Créteil (Val-de-Marne). Ça a été un véritable choc qui a ébranlé certaines de nos certitudes. C'est dire l'ampleur de la secousse de cet échec que je qualifie d'inacceptable et humiliant. »« La perte de projet collectif avait déstabilisé »C'est, aux dires de Philippe Bana, « cet échec lourd et ne souffrant d'aucune excuse » qui a provoqué la décision d'écarter celui qui avait décroché le sixième titre mondial de l'équipe de France en janvier 2017. « J'ai passé une bonne heure en tête-à-tête avec une dizaine de joueurs afin de comprendre et déminer les raisons de cet échec, a poursuivi le DTN. Au bout d'une semaine de travail, on a identifié que la perte de projet collectif avait déstabilisé une partie des joueurs. Mais en allant chercher beaucoup plus profond dans les tripes de chacun, on a identifié une souffrance que je n'imaginais pas et qui montrait un émiettement, un risque réel de perdre les bases de cette âme bleue. »Le constat est sévère. Et le coupable identifié. « Il y avait un déchirement, une rupture de liens car la crispation de Didier l'a fait se ...