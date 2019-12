Equipe de France de handball : la claque du Mondial va laisser des traces

« On ne méritait pas mieux. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. » Le constat de l'expérimentée demi-centre Allison Pineau est cruel, et pourtant si vrai. Sorties dès la phase de poule des championnats du monde après un ultime revers face au Danemark (18-20), vendredi, les tenantes du titre, également championnes d'Europe, sont tombées de leur piédestal à Kumamoto (Japon).Depuis 2008 et le championnat d'Europe disputé en Macédoine, jamais une équipe de France féminine n'avait quitté une grande compétition internationale à l'issue du premier tour. Déjà qualifiée pour les JO de Tokyo l'an prochain, elle va devoir analyser les raisons de cette débâcle qui fait tache dans son palmarès.En défense comme en attaque, ça tangue« On savait que cela allait être compliqué cette année, souffle Alexandra Lacrabère, l'arrière droite. Ce n'est pas une excuse, mais nous n'étions sans doute pas dans les meilleures dispositions pour performer. Il faut revoir le match et sa physionomie pour grandir. » Oui, mais pas seulement. Leur départ raté (défaite contre la Corée, nul face au Brésil) a coûté cher aux Bleues au moment des comptes. Et les victoires contre la très faible Australie puis l'Allemagne n'ont finalement fait que retarder l'échéance.La bonne préparation n'a donc pas été confirmée. Dans ses buts, Amandine Leynaud a fait le boulot (13 arrêts face à l'Allemagne). Les 12 buts inscrits par Ryu Eun Hee, la Coréenne du Paris 92, ont en revanche montré les faiblesses défensives, comme lors de l'égalisation brésilienne dans les dernières secondes. Mais c'est surtout en attaque que les Françaises se sont fait hara-kiri, avec à peine un tiers de tirs réussis devant le Danemark.Un échec similaire à celui des Experts« Tant que nous ne réglerons pas notre problème aux shoots, nous n'aurons pas de solution, analyse Olivier Krumbholz, le coach. Nous l'avions résolu depuis deux ans ...